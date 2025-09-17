Ossada humana é encontrada às margens da rodovia Everaldo Martins, em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | No início da tarde de terça-feira (16), uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata, às margens da rodovia Everaldo Martins (PA-457), em Santarém.

A Polícia Militar foi acionada e, após isolar a área, constatou que se tratava de ossos de uma pessoa que estavam dispersos em vários pontos do local.

“O crânio aqui na rodovia, já outras partes ali para dentro da mata. A gente não sabe se foi animais que podem ter espalhado a ossada ou se foi deixado aqui”, disse a Tenente Júlia do 3º BPM (Batalhão de Polícia Militar).

Inicialmente a arcada dentária não foi localizada e a suspeita é que tenha sido arrancada. Contudo, somente a perícia realizada pela Polícia Científica poderá confirmar essa afirmação, além de identificar a vítima.

A Polícia Civil deve investigar o caso para elucidar as circunstâncias do crime.

A matéria pode ser atualizada a qualquer momento*

