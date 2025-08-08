Ossada humana é encontrada com mãos amarradas na zona rural; no Pará

Foto: Reprodução | Restos mortais estavam em área de mata e indicam possível homicídio; Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso.

Uma ossada humana foi encontrada por volta das 13h30 desta quinta-feira (7), em uma área de mata localizada na Estrada da Vila Murumuru, na zona rural de Marabá, sudeste do Pará. Os restos mortais estavam próximos a uma chácara, em local de difícil acesso.

Segundo a Polícia Militar, um morador acionou o 13º Posto Policial Destacado, em Morada Nova, informando sobre a presença da ossada. Uma equipe foi até o local e confirmou o achado, mas informou que não foi possível identificar a vítima naquele momento.

A Polícia Científica também esteve no local e apontou um detalhe importante: as mãos da vítima estavam amarradas para trás, o que indica que se trata de um possível caso de homicídio. No entanto, a causa da morte não pôde ser determinada no local.

Os restos mortais foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde será feito um exame necroscópico. O laudo poderá ajudar a esclarecer a causa da morte.

Diante das evidências, a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil foi acionada e deverá abrir inquérito policial para apurar as circunstâncias do crime, além de identificar a vítima e possíveis autores.

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/13:16:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...