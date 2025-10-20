Ossada humana é encontrada em área de mata em Ipixuna do Pará

Ossada foi encontrada em área de mata da cidade, e agentes investigam o caso. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Polícia Civil (PC) investiga o caso, e a principal suspeita é que os restos mortais pertençam a um morador da cidade que estava desaparecido há alguns meses.

Uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata no município de Ipixuna do Pará, no sudeste do estado.

A descoberta inclui um crânio e outros ossos. Segundo agentes, um suspeito já está sob investigação. Ele foi preso anteriormente por outros crimes e já era investigado pelo sumiço de uma pessoa na cidade, que agora pode ser a vítima cujos restos foram localizados. As identidades não foram reveladas.

Os ossos foram recolhidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas, onde passarão por exames periciais para identificação da vítima e para determinar a causa da morte.

A Polícia Civil de Ipixuna do Pará continua com as investigações para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e confirmar a identidade da vítima.

