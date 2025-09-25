Ossada humana é encontrada no bairro Cambuquira, em Santarém
Foto: Reprodução | Na manhã desta quinta-feira (25) uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata nas proximidades da Avenida Cuiabá, no bairro Cambuquira em Santarém.
A Polícia Militar foi acionada por trabalhadores e repassou as informações preliminares à Polícia Civil que esteve no local coletando pistas ou algum vestígio.
A suspeita inicialmente é que a ossada seja de um homem, pois foi encontrado roupas (bermuda e cueca) da vítima no local.
O investigador da Polícia Civil, Arthur, ressaltou que o procedimento neste primeiro momento é aguardar a perícia técnica da Polícia Científica para identificar a vítima e elucidar as circunstâncias da morte.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.
