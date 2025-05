Ouro tem forte alta com busca por ativos seguros e apreensão com quadro fiscal americano — Foto:Reprodução.

O cenário incerto sobre o endividamento dos Estados Unidos leva os agentes financeiros a se afastarem de ativos de risco e procurar portos seguros, como o metal precioso

Os contratos futuros de ouro registram um segundo pregão consecutivo de forte valorização nesta terça-feira (20) em meio às crescentes preocupações do mercado com a política fiscal americana. O cenário incerto sobre o endividamento dos Estados Unidos leva os agentes financeiros a se afastarem de ativos de risco e procurar portos seguros, como o metal precioso.

No fechamento, os contratos futuros de ouro com vencimento para junho subiam 1,58%, a US$ 3.284,6 por onça-troy, na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Jim Wyckoff, da Kitco, nota que o rebaixamento de rating dos EUA pela Moody’s ainda influencia o mercado de ouro no curto prazo, mas que é provável que as notícias percam atenção dos agentes financeiros rapidamente. “A atenção do mercado se concentrará mais nas preocupações com a inflação e que o Federal Reserve (Fed) provavelmente mantenha as taxas de juros inalteradas pelo menos nas próximas semanas”, disse.

O economista atenta que o cenário de um Fed menos “dovish” (propenso a juros menores) é um elemento de baixa para os mercados de ouro e prata, além de poder impulsionar o dólar. “Globalmente, bancos centrais menos ‘dovish’ podem significar menor demanda do consumidor por metais preciosos”, acrescentou.

Fonte:Valor Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/05/2025/15:53:00

