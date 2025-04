OURO- Veja sobre descoberta de ouro no projeto São Jorge, em Novo Progresso (PÁ).

Imagem Ilustrativa de ouro Reprodução Internet – A Gold Mining, empresa especializada na exploração de ouro, anunciou investimentos significativos no projeto São Jorge, localizado em Novo Progresso, região do Tapajós.

GoldMining confirma mineralização adicional no Projeto São Jorge, Brasil, incluindo 19 metros com teor de 1,24 g/t ouro. A conclusão da pesquisa foi anunciada em Junho de 2024. Novos investimentos em 2025 anima mercado do ouro na região de Novo Progresso-PÁ.

Novo Progresso, município do sudoeste do estado do Pará é conhecido como um lugar repleto de preciosidades minerais, incluindo ouro.

Nova Descoberta de Ouro – GoldMining descobre mineralização de ouro e cobre, em Novo Progresso e na região.

Agora, mais um projeto de exploração dourada deve movimentar a economia da cidade de Novo Progresso e do estado do Pará já em 2025. A Gold Mining, empresa especializada na exploração de ouro, vai investir pesado no projeto São Jorge, em Novo Progresso, na região de Tapajós. A expectativa é que esta seja a maior campanha por exploração de ouro da companhia nos últimos 14 anos.

É provável que Novo Progresso veja surgir em 2025 uma nova corrida do ouro na região e que a cidade viva um ciclo mineral, onde a economia será impulsionada. É vai causar impactos possitivos na economia do estado.

GoldMining descobre mineralização de ouro e cobre na região do Tapajós, Pará. A área abriga a Mina Palito da Serabi Gold e a Mina de Ouro Tocantinzinho da G Mining, que recentemente declarou produção comercial.

Entenda o Projeto do São Jorge em Novo Progresso-PÁ – A GoldMining Inc. anunciou os resultados finais do ensaio do programa de perfuração de diamante e uma atualização do progresso do programa de perfuração de trado em andamento, no Projeto São Jorge, no distrito de ouro de Tapajós, estado do Pará.

As duas perfurações mais recentes identificaram com sucesso novas mineralizações de ouro e cobre aproximadamente 1 quilômetro a noroeste do depósito de ouro de São Jorge em áreas que não tiveram perfuração anterior.

Veja abaixo o mapa nas minas na região.

O programa de perfuração a trado raso em andamento retornou indicações muito encorajadoras de novas zonas de mineralização primária de ouro no alvo William South, localizado aproximadamente 2 km ao norte do depósito São Jorge. Vários furos de perfuração de trado forneceram interceptações de alto teor dentro do topo do leito rochoso intemperizado, diretamente subjacentes a grandes anomalias de solo de superfície de alto teor.

Alastair Still , CEO da GoldMining, comentou: “O programa de exploração em São Jorge concluído até o momento avançou significativamente nosso conhecimento geológico no distrito de São Jorge, incluindo uma melhor definição do núcleo de alto teor do depósito. O recente programa de perfuração de núcleo de avanço identificou mineralização a aproximadamente 1 km de distância do recurso mineral existente em uma área sem perfuração anterior. Além disso, nossa equipe reuniu evidências interessantes para potenciais corredores adicionais de mineralização na propriedade de escala regional, que foram diligentemente identificados por meio de amostragem de ouro no solo e agora foram confirmados por meio de perfuração de trado.”

Tim Smith, vice-presidente de exploração da GoldMining, comentou: “Para complementar a mineralização de ouro encorajadora interceptada na perfuração de núcleo e trado, o furo de perfuração SJD-124-24 interceptou uma ampla zona de cobre fortemente anômalo, o que é encorajador, pois o distrito de Tapajós é conhecido por conter cobre do tipo pórfiro +/- mineralização de ouro. Além disso, a mineralização de ouro interceptada em SJD-123-24 é consistente com nossa tese de um extenso corredor de alta tensão que poderia hospedar mineralização de ouro adicional a noroeste e sudeste ao longo do ataque do depósito como um componente de um sistema mineral aurífero de escala regional.”

A companhia iniciou a perfuração em São Jorge em maio de 2024. Os objetivos do programa incluíam perfuração confirmatória dentro e perto das margens do depósito de ouro existente em São Jorge, bem como perfuração exploratória de alvos de ouro identificados dentro de 1-2 km de mineralização conhecida em áreas sem perfuração anterior.

A perfuração contínua com trado, focada em uma área localizada aproximadamente 2 km ao norte do depósito de São Jorge para dar continuidade à grande anomalia de ouro no solo de alto teor ‘ William South’ , retornou indicações muito encorajadoras de mineralização primária de ouro no leito rochoso, o que destaca que a grande propriedade em escala regional tem potencial para hospedar corredores adicionais de mineralização que podem ser testados posteriormente por perfuração de testemunho.

São Jorge fica dentro do ativo e em rápido desenvolvimento Distrito de Ouro de Tapajós, que estima-se ter produzido mais de 20 milhões de onças de ouro historicamente a partir da mineração artesanal de depósitos de superfície, de acordo com a Agência Nacional de Mineração do Brasil. O Tapajós abriga a Mina subterrânea de alto teor Palito da Serabi Gold Plc. e a novíssima Mina de Ouro Tocantinzinho da G Mining Ventures Corp., que recentemente declarou produção comercial.

São Jorge está localizado imediatamente adjacente à rodovia pavimentada BR-163í, no município de Novo Progresso (PÁ), onde um novo corredor de linha de energia de 138 kV, que se conecta à rede elétrica distrital recentemente construída para a Mina de Ouro Tocantinzinho. As atividades de exploração em São Jorge são operadas a partir de um acampamento permanente próximo ao depósito existente e a apenas 3 km da rodovia.

Um programa de perfuração de trado mecânico compreendendo um programa inicial de 3.000 metros para aproximadamente 200 furos está em andamento no projeto. O programa de trado está inicialmente mirando a área de alta prioridade William South, localizada aproximadamente 2 km ao norte do depósito de São Jorge. William South compreende uma ampla zona de alto teor de ouro anômalo no solo, medindo aproximadamente 2 km x 2 km com ensaios de solo atingindo o pico de 2.163 ppb Au (2,163 g/t Au).

Até o momento, ensaios foram recebidos para 101 furos concluídos no alvo William South. Dos resultados iniciais da perfuração, aproximadamente 25% de todos os furos retornaram resultados de ensaio maiores que 100 ppb (0,1 g/t) Au, confirmando a presença de mineralização de ouro em leito rochoso intemperizado.

A perfuração de trado em William South até o momento retornou indicações muito encorajadoras de mineralização primária de ouro no leito rochoso, o que confirma uma fonte in situ da anomalia de ouro no solo e incentiva a aplicação mais ampla da perfuração de trado — um teste geoquímico subterrâneo barato e rápido — em outras anomalias de ouro no solo dentro do projeto. Além disso, a confirmação de uma fonte de ouro no leito rochoso abaixo da anomalia do solo William South sugere que o projeto de grande escala regional tem potencial para hospedar corredores adicionais de mineralização que podem ser testados ainda mais por métodos de perfuração de RC ou núcleo mais profundos para definir novas descobertas de ouro no leito rochoso.

Informações adicionais sobre o Projeto São Jorge –Para obter informações adicionais sobre o Projeto São Jorge, incluindo estimativas de recursos existentes e histórico de trabalho no projeto, consulte o relatório técnico intitulado “Projeto de Ouro São Jorge, Estado do Pará, Brasil: Relatório Técnico Independente sobre Recursos Minerais”, preparado para a Empresa e com data de vigência em 31 de maio de 2021, que está disponível no perfil da Empresa em www.sedarplus.ca .

