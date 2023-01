OUTRA VEZ- Cliente vai a banco, fica preso e chama policia Militar para sair, em Novo Progresso

Ele foi ao local para sacar dinheiro, quando percebeu que a porta travou. – (Foto:Reprodução Facebook tv progresso)

Cliente vai a banco, fica preso e chama policia Militar para sair, em Novo Progresso.

Um cliente do Banco do Brasil ficou preso por alguns minutos na área onde ficam os caixa eletrônico, na avenida Jamanxim em Novo Progresso, na noite desta terça-feira, 24 de janeiro de 2023. Ele foi ao local para usar o caixa eletrônico, mas a porta travou e ele ficou preso. Para sair, chamou a Policia Militar que orientou para destravar a porta.

Esta não é a primeira vez que cliente fica preso na mesma agência em Novo Progresso. Em outubro de 2022, um cliente ficou por uma hora preso dentro da agência do Banco do Brasil depois que o sistema de segurança travou as portas do local. O Cliente ficou mais de 55 minutos preso, Polícia Militar atendeu a ocorrência chamou o gerente do banco. O incidente aconteceu na noite desta sexta-feira (14), em Novo Progresso.

