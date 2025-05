‘Outro modelo teria se espatifado completamente’, diz diretor da Ford sobre salto da Ranger Raptor

Foto: @trilhaextreme/Instagram / Estadão

Dono ‘decolou’ em duna com picape no Ceará e vídeo viralizou nas redes; para diretor da Ford, ‘do ponto de vista de (funcionamento dos itens) segurança, o salto foi um sucesso’

O Jornal do Carro conversou com executivos da Ford sobre o salto feito por uma Ranger Raptor no Ceará que viralizou nas redes sociais.

O vídeo (veja mais abaixo) mostra a picape média “voando” após arrancar para subir uma duna íngreme da praia de Canoa Quebrada, em Aracati. Ao chegar no topo, a Ranger Raptor decola e alcança altura bem elevada.

Pois, conforme o diretor de desenvolvimento de produto da Ford América Latina, Alex Machado, “do ponto de vista de (funcionamento dos itens) segurança, o salto foi um sucesso”. O engenheiro disse que, se fosse outro carro, o desfecho poderia ser bem pior.

“Um outro modelo teria se espatifado completamente”, afirma Machado. De acordo com o executivo, o grande salto da Ford Raptor foi possível pela combinação de motor potente e pneus. Os da picape esportiva são para uso no fora-de-estrada e têm medidas 285/70 R17.

Versão extrema da picape média tem V6 de quase 400 cv e faz 0-100 km/h em 5,8 segundos

A versão preparada da picape Ranger tem motor 3.0 V6 biturbo de 397 cv de potência e 59,5 mkgf de torque. Para comparação, o motor 3.0 Boxer de seis cilindros de um Porsche 911 Carrera gera, respectivamente, 394 cv e 46 mkgf.

Machado lembra que a Ranger Raptor tem chassi reforçado com proteções na parte inferior feita de aço de 2,3 mm de espessura. Já os amortecedores, da marca Fox, são especiais e têm três tipos de ajuste: Normal, Sport e Off-Road.

Além disso, a distância do assoalho em relação ao solo na versão esportiva é 15,7% maior que nas demais configurações. Ou seja, são 27,2 cm, ante 23,5 da opção Limited, por exemplo. No Brasil, a Ford Ranger Raptor tem preço de R$ 490 mil.

‘Ótimo para marca, mas não recomendamos’

Vídeo que viralizou nas redes sociais mostra Ford Ranger Raptor dando salto sobre duna em praia no Ceará; após “voar”, picape aparece toda danificada

Para o diretor de marketing da Ford América do Sul, Marcel Bueno, o vídeo da Ranger Raptor voando sobre uma duna no Ceará “é ótimo para a marca”. “Foi positivo porque trouxe mais visibilidade para a Raptor. Porém, não recomendamos esse tipo de uso”, completa Bueno.

Segundo o executivo, a picape foi desenvolvida pela divisão de performance da montadora e pode encarar desafios severos no fora de estrada. Entretanto, Bueno evitou entrar na polêmica sobre o comportamento do motorista flagrado saltando a duna no Ceará. “Obviamente, o carro não foi feito para isso e não recomendamos nem apoiamos o que aconteceu”, finalizou.

