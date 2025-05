Overdoses e orgias: Tensão marca julgamento de P. Diddy

Abusos, drogas e festas “freak off”: os explosivos primeiros dias do julgamento de P. Diddy | Foto: Reprodução

O julgamento de P. Diddy começa com depoimentos chocantes de Cassie Ventura sobre abusos e festas. Entenda os desdobramentos desse caso polêmico.

Começou nesta semana o aguardado julgamento do rapper e magnata da música Sean Combs, conhecido como P. Diddy. As revelações feitas pela cantora Cassie Ventura, ex-namorada do artista, marcaram um início tenso e chocante nos tribunais.

Cassie, que manteve um relacionamento de cerca de 10 anos com o músico, prestou depoimento contundente, relatando uma série de abusos físicos e psicológicos. Segundo ela, P. Diddy teria cometido agressões como chutes e socos na cabeça, além de ameaças constantes. A cantora afirmou ainda ter sido forçada a participar de atos sexuais repulsivos e festas altamente sexualizadas, descritas como “freak offs”, que incluíam consumo de drogas e a contratação de profissionais do sexo por milhares de dólares.

Um dos episódios mais comentados no tribunal envolve o rapper Kid Cudi. De acordo com Ventura, P. Diddy teria “surtado” ao descobrir o envolvimento dela com Cudi e a chantageado com vídeos íntimos. Ela afirmou que o produtor ameaçou divulgar o conteúdo durante uma das festas privadas. Outro nome de peso citado foi o do ator Michael B. Jordan. Em 2015, Cassie teria tido um breve relacionamento com o astro, o que também teria gerado reações ameaçadoras por parte de Diddy, incluindo perseguições e intimidações.

A defesa do empresário tenta desmontar as acusações apresentando trocas de mensagens entre os dois. Segundo os advogados, os textos demonstram que Cassie demonstrava entusiasmo com os encontros sexuais e as festas. A estratégia busca retratar Combs como um adepto do estilo de vida “swinger”, e não como um criminoso.

Além das denúncias de abuso, o uso de drogas também veio à tona. Cassie relembrou um episódio de 2012, quando P. Diddy teria sofrido uma overdose de analgésicos após participar de uma maratona de festas, incluindo eventos em clubes de sexo e na famosa Mansão da Playboy, em Los Angeles.

Promotores solicitaram urgência na conclusão do interrogatório de Cassie Ventura, alegando que ela pode entrar em trabalho de parto a qualquer momento. A preocupação das autoridades é que a interrupção do depoimento comprometa o andamento do julgamento.

O caso, que reúne celebridades, sexo, poder e violência, promete ter desdobramentos ainda mais intensos nas próximas semanas.

