Ovo com validade? Nova regra começa a valer em março; entenda

Foto: Reprodução | Indústrias têm até 4 de março para se adaptar às novas exigências, que incluem investimentos em tecnologia para impressão nas cascas dos ovos

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) determinou que os ovos comercializados no Brasil deverão ter informações como data de validade, classificação, nome do produtor e número de registro impressas diretamente na casca a partir de 4 de março de 2025. A medida tem base na Portaria SDA/MAPA nº 1.179, publicada em 5 de setembro de 2024. A normativa visa garantir a segurança alimentar e o rastreamento dos lotes, especialmente para ovos vendidos sem embalagem primária. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o Brasil é o sétimo maior produtor mundial de ovos, com mais de 52 bilhões de unidades produzidas anualmente.

A nova regulamentação também uniformiza a nomenclatura dos produtos avícolas e estabelece requisitos para granjas avícolas e unidades beneficiadoras. Além disso, ela promove maior transparência no mercado ao permitir que consumidores identifiquem facilmente a origem dos produtos adquiridos fora da embalagem original.

A tinta utilizada na impressão ou marcação nas cascas deve ser atóxica e in natura para não arriscar contaminar o alimento. De acordo com Ramon Grasselli, gerente comercial da Soma Solution, empresa especializada em identificação e rastreabilidade de produto, os produtores estão em processo de adaptação. Além da regulamentação, fortificar a segurança alimentar e a transparência no setor.

“A segurança alimentar é um tema sério e relevante. Com essa medida, o consumidor terá acesso a informações precisas e confiáveis, enquanto o setor ganha ferramentas para combater fraudes e garantir conformidade com as normas vigentes”, afirmou.

Como prolongar a validade do ovo?

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/02/2025/09:17:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com