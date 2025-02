Foto: Reprodução | A paciente conhecida como Aparecida incendiou o leito da sala onde estava internada na noite de segunda-feira (17)

Na noite de segunda-feira (17), uma paciente identificada como “Aparecida” causou um incêndio em seu leito no Hospital Municipal de Itaituba (H.M.I), após acender um isqueiro. Aparecida, que está internada no setor psiquiátrico devido a surtos frequentes e comportamentos agressivos, queimou o colchão do seu leito.

O fogo fez com que pacientes da emergência do hospital precisassem ser evacuados enquanto os funcionários tentavam controlar a situação. A paciente, tem histórico de agressividade e ameaças a outros internos e servidores.

Paciente com histórico de surtos incendeia leito no Hospital Municipal de Itaituba (PA)

Fonte: Giro Portal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2025/12:39:04

