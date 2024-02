Pacu, peixe nativo da Amazônia, é encontrado em lago na Irlanda e chama a atenção de cientistas

(Foto: Reprodução)- O Ibama afirma que, nos últimos 12 meses, não houve exportação de peixes do Brasil para a Irlanda.

Um pacu, peixe nativo da Amazônia, foi encontrado no Lago Gardice, no interior da Irlanda. O aparecimento do animal, encontrado no último final de semana em águas europeias, intriga cientistas. O pescador e dono de uma pousada de pesca Steve Clinch, de 68 anos, achou o peixe às margens do lago.

O peixe de, aproximadamente, dois quilos, parece ter sido colocado vivo no local e, depois, morreu, segundo Steve. “Eu simplesmente o retirei e relatei às autoridades locais, que o levaram para inspeção, considerando ser uma espécie não nativa da região”, explicou. O Lago Gardice fica a cerca de 140 quilômetros de Dublin, capital irlandesa, e tem por volta de 4 quilômetros quadrados. Considerado pequeno, mas conhecido pela beleza e as atividades recreativas de pesca e passeios, o lago abriga peixes de pequeno e médio portes – como truta-marrom, lúcio, roquete e perca.Uma investigação foi iniciada pelo Inland Fisheries Ireland, instituto irlandês que protege, organiza e conserva recursos de água doce e pesca no país. O pacu está refrigerado em um laboratório para análise, conforme o instituto. A organização reforçou que apenas um animal desta espécie foi encontrado no lago e que não há uma população de peixes da Amazônia.

A criação de peixes não nativos é regulamentada pela legislação e tem características específicas na Irlanda. Mesmo sem a proibição absoluta de criação de peixes de outras regiões, as autoridades irlandesas controlam o cultivo e espécies chamadas “exóticas”, para haver proteção do ecossistema e da biodiversidade local.

De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), não houve exportação de peixes nativos do Brasil para a Irlanda nos últimos 12 meses, com base em pesquisa realizada pela Coordenação do Comércio Exterior da instituição.

