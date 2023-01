Padaria viraliza ao vender pães em formatos de pênis e vagina, no interior do Pará; ‘sigiloso igual motel’

Segundo Edenice, o pão preto, à esquerda, com recheio de creme de queijo, é um dos mais pedidos. — Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

Proprietária viu o faturamento crescente após a nova oferta no cardápio da panificadora, que só vende os produtos curiosos por encomenda.

As fornadas inusitadas de uma padaria no interior do Pará têm viralizado nas redes sociais na última semana. São pães em formatos de pênis e vagina, vendidos por encomendas especiais, em Itaituba, no sudoeste do estado.

A proprietária do local e responsável pela produção é Edenice Rocha, que abriu a Panificadora Tropical em 2000 e começou a investir nos formatos curiosos depois de uma brincadeira que fez com os funcionários em 2022.

“Sobrou um pedaço de massa doce e meu namorado fez um pão bem grande em formato de pênis, para quando os funcionários chegassem para assar os pães encontrassem a ‘surpresa’ no armário”, contou Edenice.

Ela ainda relembrou que fez os pães novamente no outro dia para presentear amigas. “Elas adoraram. Foi o lanche mais divertido delas”, ressaltou.

Clientela “caiu de boca” nos pães

Os pedidos começaram a chegar depois que uma outra amiga, que trabalha com sistema de entregas, postou nas redes sociais e revelou de quem era a produção.

Edecine, que também é estudante de enfermagem, disse que os pães especiais não ficam expostos na padaria e que são feitas apenas por encomendadas, todos os sábados, quando ela tem mais tempo para se dedicar à padaria.

“Além do masculino faço o feminino também. Tem da fina e da grossa, com recheio de creme de queijo, doce de leite, chocolate e creme de avelã. Temos um ditado: ‘Sigiloso igual motel. Só me interessa seu dinheiro e a satisfação do seu prazer”, destacou a proprietária.

Com a nova oferta no cardápio da padaria, Edenice viu o faturamento crescer e compartilhou que “uma renda a mais nunca é demais”. De acordo com ela, em apenas um dia, chegam a sair 50 pedidos somente dos pães em formatos de pênis.

“A maioria elogia, achou a ideia inovadora e se interessou pelo produto. Tem uma pessoa ou outra que critica por desinformação, porque acha que é exposto no balcão e as crianças não poderão vir à padaria, quando, na verdade, não é exposto, é feito por encomenda”, finalizou.

Jornal Folha do Progresso em 23/01/2023/11:19:35

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...