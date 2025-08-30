Padrasto é preso em flagrante suspeito de estuprar enteada menor de idade no Distrito de Campo Verde (PA)

Foto: Reprodução | Conselho Tutelar aciona Polícia Militar após denúncia de abusos contínuos que teriam começado quando a vítima tinha entre 10 e 14 anos.

Por volta das 11h desta quinta-feira (28), a guarnição da Polícia Militar do Posto Policial Destacado (102º PPD), no Distrito de Campo Verde, município de Itaituba, sudoeste do Pará, foi acionada para prestar apoio ao Conselho Tutelar.

Conselheiros relataram uma grave denúncia contra Jardel Alves dos Santos, acusado de manter atos libidinosos e conjunção carnal com sua enteada, uma menor de idade. Segundo a denúncia, os abusos teriam se iniciado quando a vítima tinha entre 10 e 14 anos. Após um período residindo com o pai biológico, a menor retornou recentemente para a casa da mãe, que está no oitavo mês de gestação, e o padrasto teria voltado a praticar os abusos. A denúncia ao Conselho Tutelar só foi possível após a vítima confidenciar os fatos a uma amiga.

Diante da gravidade da situação, a guarnição policial se deslocou em diligência com os conselheiros até o endereço do suspeito, localizado no Bairro Mirasol. Ao chegarem, encontraram Jardel já com uma motocicleta, prestes a sair para buscar a vítima na escola.

Configurada a situação de flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão. Enquanto os membros do Conselho Tutelar realizavam o acolhimento inicial e conversavam com a genitora da vítima no local, o condutor da viatura e sua equipe procederam com a condução de Jardel Alves dos Santos à unidade policial para a formalização do auto de prisão em flagrante e demais providências legais.

Fonte: Plantão 24horas News/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/08/2025/07:59:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...