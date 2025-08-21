Padrasto é preso por engravidar enteada com deficiência em Medicilândia

(Foto: Reprodução) – O suspeito foi preso pela Polícia Civil e segue à disposição da Justiça.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Medicilândia, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem condenado por estupro de vulnerável, nesta segunda-feira (18). Os policiais receberam a informação de que a vítima, uma pessoa com deficiência, está grávida e mora em uma residência situada nas proximidades da delegacia.

Em posse de tais informações, foi instaurado procedimento policial para apurar os fatos. Durante a investigação, foi constatada a gravidez da vítima e realizado o teste de paternidade após o nascimento, comprovando que o padrasto da jovem é pai da criança.

Sendo assim, foi representado pela prisão preventiva do investigado, expedida pelo Juízo de Medicilândia, que foi cumprida nos termos legais. O preso foi localizado em Altamira e encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da justiça.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2025/14:35:00

