Padrasto é preso por torturar enteado de dois anos no MT.

Foto Reprodução|Um criminoso de 27 anos foi preso, em Tapurah (427 km de Cuiabá), acusado de torturar o enteado, um menino de dois anos de idade. A prisão foi efetuada na noite de terça-feira (18).

De acordo com a Polícia Civil, a criança, que vive na zona rural de Tapurah, deu entrada no Hospital Municipal de Lucas do Rio Verde com sinais de agressão pelo corpo, incluindo rosto, pescoço, costas, orelhas e ao redor dos olhos. O menino ainda apresentava náuseas e vômitos.

Estranhando a situação, a equipe médica acionou a polícia, que passou a investigar o caso.

Os fatos ocorreram em uma fazenda.

A mãe da criança acordou por volta das 4h da manhã e encontrou o filho desmaiado, porém só conseguiu um táxi para levá-lo ao hospital por volta das 7h.

Testemunhas contaram aos policiais que a criança apresentava hematomas com frequência e que suspeitavam do padrasto. Em uma situação anterior, a criança ficou tão machucada que a babá não conseguiu dar banho nela.

Além disso, há relatos de que na noite anterior às agressões que levaram a criança ao hospital, o padrasto e a mãe consumiram bebidas alcoólicas.

Com base nas informações colhidas nas oitivas, a Delegacia de Tapurah deu início às buscas pelo agressor, que foi preso em flagrante. Ele foi ouvido pelo delegado, que apontou o crime de tortura, e posteriormente colocado à disposição da Justiça.

