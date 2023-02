Padrasto é preso suspeito de abusar da própria enteada no Pará

O homem foi levado para a sede do Para Paz, onde funciona a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança ao Adolescente (DEACA), para a realização dos procedimentos de praxe. (Foto:Reprodução).

O caso foi denunciado pela menina para a professora do colégio em que ela estuda

Um homem foi preso, na segunda-feira (13), pelo crime de estupro de vulnerável, o qual ocorreu na área da vila Seca, a 240 km da sede de Marabá, no sudeste do Pará. A vítima era a própria enteada do suspeito, uma menina de 12 anos.

O caso foi denunciado pela menina para a professora do colégio em que ela estuda. A polícia foi comunicada sobre o crime e solicitou a prisão preventiva do suspeito, tendo o pedido deferido. As equipes policiais, então, realizaram diligências e conseguiram localizar o criminoso.

O homem foi levado para a sede do Para Paz, onde funciona a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança ao Adolescente (DEACA), para a realização dos procedimentos de praxe.

Posteriormente, foi encaminhado para a Central de Triagem Masculina de Marabá (CTMM), onde ficará à disposição da Justiça.

A reportagem do Correio de Carajás teve acesso ao depoimento da vítima, no qual ela relata que seu irmão sabe da situação, mas sua mãe não, pois ela nunca falou por sentir vergonha e, principalmente, por ter sido ameaçada. “Ele disse que se eu falasse para qualquer pessoa, ele ia fazer mais aquilo”, denuncia a menina.

“As coisas que ele faz dói e, toda vez que eu estou dormindo, ele fica me perturbando, fica querendo tirar minha roupa”, relata.

Por outro lado, ainda segundo o Correio de Carajás, o irmão da menina disse ter sido ameaçado de morte, caso contasse algo. O suspeito teria afirmado que mataria o rapaz a golpes de facão. (Com informações do O Liberal).

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/02/2023/17/01/2023/09:56:02

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...