Padrasto é preso suspeito de espancar e matar criança de 1 ano em Goiânia

Goiânia – Um homem foi preso suspeito de espancar e matar uma criança de 1 ano e 6 meses, no Residencial Montes Pascoal, região oeste de Goiânia. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (21/10). A mãe da vítima também foi detida, de acordo com informações da Polícia Militar (PM).

Vizinhos teriam acionado o Corpo de Bombeiros. Ao chegarem à residência do casal, tentaram reanimar a menina, mas ela não resistiu. A criança apresentava queimaduras de cigarro no rosto, lesões pelo corpo, olho roxo e sangue ao redor da boca.

O principal suspeito das agressões era padrasto de 25 anos. Segundo os policiais, o homem possui antecedentes criminais por lesão corporal, dano e invasão de domicílio e utiliza tornozeleira eletrônica.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2025/13:17:09

