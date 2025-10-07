Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 9 anos a caminho da escola em MT

Padrasto é preso suspeito de estuprar a enteada de 9 anos a caminho da escola em MT — Foto: PM MT

A criança se trancou no banheiro após chegar em casa, o que chamou atenção da mãe, que acionou a PM pouco depois de ver marcas de sangue na região íntima.

Um homem, de 31 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (6) suspeito de estuprar a própria enteada de nove anos a caminho da escola em Água Boa, a 736 km de Cuiabá.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que uma mulher gritava por socorro em uma casa. No local, os policiais encontraram a menina chorando e em estado de choque, enquanto a mãe dela relatou à PM sobre o suposto estupro cometido pelo namorado, com quem convive há cerca de dois anos.

A mãe contou ainda que percebeu o comportamento estranho dele com a filha nos últimos dias, como sendo excessivamente amoroso e carinhoso.

Segundo o relato da mãe à PM, ele saia pela manhã para deixar a enteada na escola. Após algum tempo, o namorado voltou para casa com a enteada, que correu para o banheiro e se trancou, o que chamou a atenção da mãe, que bateu na porta até que a menina abrisse.

A criança saiu constrangida do banheiro porque havia marcas de sangue na região íntima. A mãe, então, questionou o namorado, que confessou que levou a menina para uma região de mata e a abusou sexualmente ainda dentro do carro.

A partir daí, a mãe começou a gritar dentro de casa e acionou a polícia. O namorado foi encontrado em um dos cômodos da casa pelos policiais e foi levado para a delegacia.

A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: G1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/15:58:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...