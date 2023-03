Padrasto suspeito de matar filho de 5 anos da ex-namorada é preso pela polícia em MT

Davi Heitor Prates, de 5 anos, foi morto pelo ex-namorado da mãe dele — Foto: Reprodução

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito de 33 anos abordou a criança quando ele estava na frente de casa brincando com o irmão.

Um homem, de 33 anos, foi preso, nesse sábado (4), em Colíder, a 648 km de Cuiabá, suspeito de matar Davi Heitor Prates, de 5 anos, filho da ex-namorada dele. De acordo com a Polícia Civil, a família procurava pelo menino, que estava desaparecido desde sexta-feira (3).

Policiais civis e bombeiros realizaram buscas durante o sábado (4) e domingo (5) para tentar localizar o corpo da criança.

A equipe da Delegacia de Colíder reuniu imagens de câmeras de segurança, nas proximidades da residência da vítima, que mostram o suspeito chegando ao local, conversando com a criança e depois a levando em uma motocicleta.

Em conversa preliminar com a polícia, ele confessou os crimes e informou que deixou o corpo da criança em um rio.

O suspeito teve um relacionamento anterior com a mãe da vítima e tinha confiança das duas crianças, filhos da ex-namorada.

O crime

Segundo a polícia, Davi brincava na frente da casa dele junto com o irmão mais novo, na manhã de sexta-feira (3), quando desapareceu. Imagens de um posto de combustível próximo à casa da criança mostram o momento em que o suspeito chega ao local.

O suspeito chega de motocicleta, que ele pegou de um colega de trabalho, e para em uma esquina, quando a criança o avista e se aproxima dele. A criança foi então colocada na garupa da motocicleta e ele diz à vítima que vai comprar uma marmita.

O suspeito se dirigiu em direção à estrada para o município de Nova Canaã do Norte, a 680 km de Cuiabá, e parou na primeira ponte levando a criança até a beira do rio, dizendo que mostraria peixes para ela.

De acordo com a polícia, o homem sufocou a vítima e depois que ela desacordou, amarrou uma corda na perna da criança, com uma pedra e levou o corpo até o meio do rio.

Durante interrogatório, o suspeito confessou o crime, mas alegou não se lembrar do motivo de ter cometido o homicídio.

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/03/2023/07:34:26 a informação é do G1MT

