Padre agride radialista durante programa ao vivo

O caso ocorreu em Bambuí e está sendo apurado pela Diocese de Luz, que divulgou nota sobre o episódio.

Um episódio registrado no domingo (19) em Bambuí, no Centro-Oeste de Minas Gerais, está sendo investigado após o padre Edson Augusto Teixeira, de 55 anos, invadir o estúdio de uma rádio local e agredir o radialista Jésus de Carvalho Chaves, de 83 anos, durante a transmissão ao vivo do programa “Domingão do Jesão”.

De acordo com informações preliminares, o padre, responsável pela Paróquia Sant’Ana, teria se irritado com comentários feitos pelo apresentador sobre a restauração de pinturas e peças sacras. Um áudio do momento da agressão circula nas redes sociais e mostra a interrupção da transmissão no instante da confusão.

Testemunhas informaram que o locutor sofreu ferimentos leves e procurou o quartel da Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência. O caso gerou grande repercussão entre moradores da cidade e dividiu opiniões nas redes sociais.

Diocese se manifesta sobre o caso

Em nota enviada ao Portal iG, a Diocese de Luz, responsável pela paróquia de Bambuí, informou que acompanha a apuração dos fatos e que ainda não há uma posição definitiva sobre o episódio. A instituição afirmou que o padre Edson sempre manteve uma atuação pautada pelo diálogo e que, se necessário, poderá adotar medidas previstas no Código de Direito Canônico.

Investigação segue em andamento

O texto da Diocese reforça o compromisso da Igreja com a verificação dos acontecimentos, destacando que as medidas cabíveis serão tomadas conforme o andamento das apurações.

O caso segue sob análise das autoridades e da Diocese de Luz, que informou manter “diálogo aberto e transparência com todas as partes envolvidas”.

