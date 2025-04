Padre denunciou furto de celular 2h após vídeo de sexo vazar

Vídeo de sexo do padre José Maria dos Santos com outro homem teria sido vazado após suposto furto do celular do religioso | Reprodução

Flagrado em vídeo transando com um homem, o padre José Maria dos Santos registrou um boletim de ocorrência onde relatou que deixou o celular em cima de um sofá na residência paroquial e, quando retornou, não o encontrou.

A repercussão do vídeo que mostra cenas de sexo explícito entre o padre José Maria dos Santos, de 65 anos, e um homem de identidade não revelada já trouxe sérias consequências ao religioso, desde a exposição até o afastamento das funções na Igreja São Camilo de Lellis, em Brasília (DF).

O novo desdobramento sobre o caso é de que o padre registrou um boletim de ocorrência de furto do seu celular cerca de duas horas depois do vazamento do vídeo íntimo nas redes sociais. As informações foram publicadas pelo portal Metrópoles.

O boletim de ocorrência foi registrado como difamação, furto de celular e registro não autorizado de intimidade sexual.

Segundo o relato do religioso, ele teria deixado o celular no sofá da residência paroquial, mas, ao retornar ao local, não encontrou mais o aparelho. O padre ainda alega que não utilizava nenhum tipo de senha para bloqueio da tela.

José Maria ainda disse aos agentes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que, pouco depois do furto, a pessoa que estaria em posse do celular começou a publicar diversos vídeos eróticos do padre no WhatsApp, Facebook e Instagram. Em seu depoimento, o religioso ainda afirma que uma testemunha viu um homem entrar na casa paroquial.

RELEMBRE O CASO

Dois vídeos que mostram cenas de sexo do padre José Maria com um homem repercutiram nas redes sociais no último fim de semana.

As imagens, que teriam sido capturadas em dezembro de 2022, mostram o religioso sentado em um sofá enquanto recebe sexo oral e, em seguida, faz movimentos que podem ser interpretados como sexo com penetração anal, pois o homem está nu e senta no colo do padre repetidas vezes. Ele chega a gemer, sorrir e fazer outras expressões de prazer.

Vale ressaltar que o ato em si não configura nenhum tipo de crime, mas provoca reações da Igreja Católica, que prega o celibato aos homens e mulheres que seguem a vida religiosa na doutrina, como padres e freiras, ou seja, são proibidos de terem relacionamentos e relações sexuais com outras pessoas.

