Padre é acusado de manter relacionamento com menor ex-stripper e oferecer US$ 273 mil pelo ‘silêncio’ dela

Heather Jones, hoje com 33 anos, e Robert Sullivan — Foto: Reprodução

Robert Sullivan, de 61 anos, comandava a igreja Our Lady of Sorrows Church, no Alabama.

Um padre católico de uma igreja do Alabama (EUA) está sendo investigado por supostamente se envolver em relacionamento que durou anos com uma então stripper que ele conheceu aos 17 anos e pagar milhares de dólares para que ela mantivesse segredo.

Robert Sullivan, de 61 anos, comandava a igreja Our Lady of Sorrows Church (Nossa Senhora das Dores) na cidade de Homewood. Agora, ele está afastado do cargo, após ter sido acusado de iniciar uma relação com Heather Jones, que hoje tem 33 anos, quando ela ainda era uma adolescente, em 2009.

Ao jornal “The Guardian”, Heather contou que ela conheceu o pastor dançando em um club de strip que ele frequentava regularmente. Segundo ela, Sullivan a dava gorjetas frequentes, e ofereceu “mudar a vida” dela, se ligasse em um número que anotou.

A proposta era de “estabelecer um relacionamento contínuo que incluiria apoio financeiro em troca de companhia privada. Heather ainda afirmou que o termo incluía sexo.Para isso, ela precisou assinar um acordo de confidencialidade em troca de US$ 273 mil (cerca de R$ 1,4 milhão).

“Eu estava hesitante, mas acabei concordando devido à insistência dele e ao estado (mental) em que eu me encontrava”, escreveu ela em carta à publicação britânica. Ela também ofereceu registros bancários, um e-mail e uma cópia de um acordo legal como evidências da relação.

Sullivan passou a levá-la para fazer compras, jantar, beber e ir a quartos de hotel em pelo menos seis cidades diferentes do Alabama, em parte para manter relações sexuais, tudo enquanto ela ainda tinha 17 anos.

Segundo Heather, a decisão de denunciar agora se deu porque Sullivan continuou trabalhando de perto com famílias e crianças na igreja onde atua como padre, e ela teme que “outras pessoas possam estar vulneráveis ao mesmo tipo de manipulação e exploração” que afirma ter sofrido.

