Padre é detido por embriaguez e confusão em posto de gasolina

O padre Danilo Felix Franco, de 37 anos, foi preso por embriaguez ao volante e por provocar uma confusão em um posto de gasolina durante a madrugada desta segunda-feira, 19 de maio, em Registro, no interior de São Paulo. O incidente ocorreu na Rua Haguemu Matsuzawa, localizada no centro da cidade.

De acordo com o portal Metrópoles e testemunhas no local, o padre estava visivelmente embriagado, quebrou garrafas de bebida alcoólica e proferiu xingamentos contra funcionários do estabelecimento. A Polícia Militar de SP foi acionada e, ao chegar, constatou que o religioso apresentava sinais claros de intoxicação alcoólica, como fala desconexa, andar cambaleante, desorientação e forte odor de álcool.

Funcionários foram ameaçados

Funcionários do posto de combustível relataram que tentaram conter o padre Danilo, mas foram ameaçados verbalmente e insultados. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o padre foi conduzido à delegacia, onde aceitou realizar exame de sangue para comprovação da embriaguez. O exame foi feito em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O boletim de ocorrência afirma que o religioso não foi ouvido devido ao seu estado de embriaguez, mas acabou sendo liberado após os procedimentos iniciais. O caso foi registrado como crime de embriaguez ao volante e está sendo investigado pela Polícia Civil de Registro.

Diocese de Registro se pronuncia

Em nota enviada ao portal Metrópoles, a Diocese de Registro divulgou um comunicado oficial assinado pelo bispo Dom Manoel Ferreira dos Santos Júnior. Na nota, a Igreja lamenta o episódio e pede perdão pelo escândalo causado pelo padre. O bispo reforçou o compromisso da Igreja Católica com a ética e a transparência, destacando que o padre Danilo enfrentará sanções canônicas e civis:

“Tendo tomado conhecimento dos últimos fatos envolvendo um membro de nosso Clero Diocesano, vimos a público pedir perdão pelo escândalo gerado entre os fiéis católicos, diante daqueles que mesmo não professando a fé católica têm grande estima e proximidade à Igreja e, enfim, aos que porventura foram moralmente feridos por tais fatos.

Com efeito, nos recorda o saudoso Papa Francisco que ‘a Igreja, na sua essência, é uma Igreja de fé e sempre relacional, e só curando as relações doentias é que nós podemos tornar a Igreja sinodal. Como poderemos ser críveis na missão se não reconhecemos os nossos erros e não nos inclinamos para curar as feridas causadas com os nossos pecados?’.

A partir do conhecimento do fato, o Clérigo envolvido receberá, imediatamente as devidas implicações canônicas, além das civis que já estão em curso.

Reiteramos o compromisso da Igreja Católica de não tolerar quaisquer tipos de atitudes, sobretudo por parte de sua hierarquia, que gerem escândalo e desfigurem a sua missão.”

