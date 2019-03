(Foto: © Reprodução/Facebook)- Religioso se opôs ao resultado e pediu uma contraprova de sangue, que deve sair em 90 dias

Padre é preso por dirigir embriagado em rodovia de São Paulo

Um padre de 45 anos foi preso em flagrante por dirigir embriagado na Rodovia Transbrasiliana, a BR-153, em Guaiçara (SP), no noite dessa terça-feira (5). A detenção foi realizada após policiais abordarem o veículo dirigido pelo religioso durante fiscalização. No teste do bafômetro, foi constatada a presença de 0,52 mg de álcool por litro de sangue.

Segundo o “G1”, com informações da polícia, o padre Eder Zechi Dias contou ter ingerido bebida alcoólica em uma confraternização com amigos. Ele foi levado para a Central de Polícia Judiciária de Lins e liberado após pagar fiança no valor de R$ 998. A carteira de habilitação também já foi recuperada.

O pároco disse ao site que tomou duas latas de cerveja de manhã e só dirigiu à noite. Ele pediu uma contraprova de sangue, que deve sair em 90 dias.

Procurada, a Diocese preferiu não se manifestar. O veículo foi liberado para outro condutor habilitado.

