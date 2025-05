Padre Fábio de Melo é gay e namorou casado, diz ex-deputada

A ex-deputada fez questão de dizer que o padre Fábio de Melo está pecando há anos. | Foto: Divulgação

Cristiane Brasil usou as redes para insinuar que o padre teria um caso com um amigo próximo. Confira!

Uma acusação polêmica em torno do padre Fábio de Melo tem causado rumores na internet. A ex-deputada federal Cristiane Brasil usou as redes nesta terça-feira (21) para expor as intimidades do religioso.

Na ocasião, ela insinuou que o padre é gay e deu detalhes sobre a vida pessoal dele. “Esse aí tem que largar a batina urgente e assumir a vida sexual ativa e homossexual”, disse. Ela ainda fez questão de dizer que o religioso está pecando há anos.

“Até homem casado ele namorava em Petrópolis. Sei nomes e tudo. Aliás, a fofoca era pesada! Imagina, cidade do interior”, complementou, adicionando risos ao texto.

Em outro momento, a ex-parlamentar publicou uma foto de Fábio de Melo ao lado do advogado Gabriel Chalita, amigo próximo do padre, insinuando que os dois tinham um caso, e finalizou provocando mais uma vez o religioso.

“Não tenho nada contra a orientação sexual de ninguém, mas não dá para viver essa mentira e ainda acabar com a vida dos outros e ficar dando uma de santo, não! Se ele é uma figura pública tem que arcar com a responsabilidade”, exclamou.

