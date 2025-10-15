Padre flagrado com noiva de outro homem no MT diz em áudio que “foi só um banho”

Foto: Reprodução | Um padre da cidade de Nova Maringá, a 380 km de Cuiabá, foi flagrado com uma mulher membro da igreja, noiva de outro homem, dentro de uma casa paroquial, após a festa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, realizada no último domingo (12). O caso ganhou repercussão após o sacerdote gravar um áudio negando qualquer envolvimento amoroso com a mulher.

O flagrante ocorreu quando o noivo da mulher e o sogro dela chegaram ao local e encontraram a jovem no banheiro do quarto, vestindo apenas um baby doll, enquanto o padre estava com um short e sem camisa. O noivo e o sogro precisaram arrombar a porta do quarto e, em seguida, a do banheiro para encontrá-la, já que a mulher não abriu a porta. Imagens do ocorrido mostram a mulher escondida embaixo de um armário, chorando e pedindo para ir embora.

Em áudio divulgado posteriormente, o padre Luciano Simplício explicou a situação. Segundo ele, a mulher teria pedido para tomar banho e dormir na casa paroquial após a festa, já que o noivo estava viajando, e ele autorizou. “Não teve nada com ela, o problema é que na hora que eles chegaram eu tinha ido tomar banho e ela estava lá. Ela não queria ser vista (…) Não tem nada além disso”, disse o sacerdote.

O padre detalhou que, durante a tarde, a mulher pediu para usar o quarto localizado nos fundos da casa paroquial para trocar de roupa, após atuar na festa. Posteriormente, solicitou para tomar banho e dormir no local. Segundo o padre, após a festa, ele teria levado a mulher até o quarto, tomado banho e planejado comer algo antes de dormir. Ao sair do banho, a encontrou na sala, e logo em seguida ouviram batidas na porta. Para não ser vista, a mulher se escondeu no quarto.

“Quando o pessoal bateu na porta, fiquei até com receio do que poderia ser, se poderia ser assalto, por conta da festa. Quando abri, era ele. O pessoal estava bravo”, relatou o padre.

