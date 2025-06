Pagamento do Bolsa Família de junho com ‘valor extra’ começa nesta segunda-feira (16)

Foto: Reprodução | Veja o calendário e os valores. Repasses deste mês terão um ‘valor extra’; entenda.

Começa nesta segunda-feira (16/6) o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de junho. Os repasses seguem até o dia 30, apenas em dias úteis. De acordo com o Governo Federal, o benefício será pago a 20,49 milhões de famílias neste mês, totalizando R$ 13,64 bilhões.Os beneficiários receberão o valor mínimo de R$ 600, que pode ser aumentado neste mês conforme o número de integrantes da família.

Como consultar o pagamento

Os pagamentos seguem a ordem do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Os cidadãos podem consultar, por meio do aplicativo Caixa Tem, as informações sobre o valor, a composição da parcela e a data de pagamento.

Auxílio Gás também será pago em junho

Além do Bolsa Família, o governo também realiza neste mês o pagamento do Auxílio Gás, no valor de R$ 108, equivalente a 100% da média nacional do preço do botijão de gás de 13 kg.O Auxílio Gás é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) ou que tenham ao menos um integrante recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A previsão é que o auxílio continue sendo pago até dezembro de 2026. Mulheres chefes de família e vítimas de violência doméstica têm prioridade no recebimento do benefício.Neste mês, 5,3 milhões de famílias devem receber o Auxílio Gás, somando R$ 579 milhões em repasses.Adicionais que aumentam o valor do Bolsa Família

Benefício Variável Familiar Nutriz: paga seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses;

Acréscimo de R$ 50,00 para famílias com gestantes ou filhos de 7 a 18 anos;

Acréscimo de R$ 150,00 para famílias com crianças de até 6 anos.

Calendário de pagamento do Bolsa Família – Junho 2025

Confira as datas de pagamento de acordo com o final do NIS:

NIS final 1: 16 de junho

NIS final 2: 17 de junho

NIS final 3: 18 de junho

NIS final 4: 20 de junho

NIS final 5: 23 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 27 de junho

NIS final 0: 30 de junho

Como se cadastrar no Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), que pode ser feito online pelo site do Governo Federal ou presencialmente em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Após o cadastro, o cidadão precisa aguardar a análise do perfil.

Quem já recebe o benefício deve manter os dados atualizados a cada 24 meses ou sempre que solicitado, para não correr o risco de ter o pagamento bloqueado ou cancelado.

Fonte: Jornal Folha do Progresso

