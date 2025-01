Pai agride a própria filha e companheira com pedaço de madeira no Pará

Foto: Reprodução | As agressões foram confirmadas por meio de exames de corpo de delito realizados com as vítimas, que atestaram lesões leves.

No último sábado (4), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Porto Moz, prendeu um homem, não identificado, em flagrante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Civil, o homem teria agredido a companheira e a própria filha utilizando um pedaço de madeira, após uma discussão familiar. As agressões foram confirmadas por meio de exames de corpo de delito realizados com as vítimas, que atestaram lesões leves.

Assim que foram informados do crime, os policiais civis iniciaram as investigações e rapidamente localizaram o suspeito. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Porto Moz, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Civil reforça a importância de denunciar casos de violência doméstica. Denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia ou diretamente nas delegacias locais.

