Pai das crianças que ficaram perdidas na floresta é suspeito de agressão e abuso sexual

Manuel Ranoque, pai de duas das quatro crianças resgatadas, está sendo acusado de violência doméstica contra a falecida mãe dos irmãos, segundo informações divulgadas pelo El Colombiano.

A família materna dos sobreviventes também alegou que o homem abusava sexualmente de uma das meninas.

O suspeito negou ter abusada de alguma das crianças, mas admitiu agressões físicas e verbais à sua ex-parceira.

“Fisicamente muito pouco, porque tínhamos mais problemas de ‘bate boca’. Mas problemas familiares são entre marido e mulher. Isso não é fofoca para o mundo”, disse Manuel à imprensa colombiana.

Manuel ainda alegou que o ‘exagero’ da denúncia feita pela família de Magdalena Mucutuy, a falecida mãe, e as alegações sobre abuso sexual não passam de uma “rixa familiar” por dinheiro.

“As duas meninas mais velhas são como minhas filhas, eu as forneci educação e alimentação. Tudo isso é uma disputa econômica entre famílias. Eles me chamaram de estuprador e a menina calou a boca deles dizendo que eu sou o pai dela, já esclareci isso”, afirmou.

As crianças, de 13, 9, 5 e 1 ano, ainda estão se recuperando no Hospital Militar de Bogotá, na Colômbia, depois de sofrerem um acidente de avião e passarem 40 dias perdidos na floresta amazônica. A justiça não permitiu visitas de Manuel por enquanto.

“Eles não entenderam que venho procurando por elas há 40 dias. Isso me preocupa muito”, relatou o suspeito. Os irmãos ficarão sob a custódia do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar (ICBF), que está investigando possíveis maus-tratos e abuso dos quais podem ter sido vítimas.

Uma defensora do Instituto assumiu o caso para análise, e a coordenação está sendo feita entre os escritórios de Bogotá e Meta desse instituto, pois parte da família Mucutuy reside nesse departamento. A Organização Nacional dos Povos Indígenas da Amazônia Colombiana (Opiac) também está acompanhando esse processo.

Neste fim de semana, em declarações à imprensa, o suspeito afirmou que não deixará que o afastem das crianças. “Eu sei que essas pessoas descaradas podem começar a botar contra meus filhos, e eu nunca vou permitir”, disse.

Fonte: Larissa Crippa*, do R7 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2023/16:41:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...