Pai de aluna agride adolescentes em escola estadual em BH e foge

Foto:Reprodução | Três adolescentes ficaram feridos ao serem agredidos por um homem, de 41 anos, Escola Estadual Ari da Franca, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG). O agressor é o pai de outra aluna. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (30/6).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que o homem já havia fugido da escola, no Bairro Santa Mônica.

Aos militares, o vice-diretor da escola contou que a confusão começou numa briga de outras alunas. Segundo ele, as adolescentes tiveram uma discussão, sem violência física, e foram levadas à sala da direção para esclarecimentos, por volta de 21h.

Uma terceira aluna se irritou com a situação e, “para se defender”, chamou o pai à escola. O homem compareceu com outra filha, não identificada, e o vice-diretor tentou explicar a situação. Segundo o boletim de ocorrência, a filha, então, se dirigiu às vítimas na tentativa de agredi-las e o pai foi junto.

De acordo com a polícia, a dupla agrediu fisicamente duas adolescentes de 16 anos e um adolescente de 17. Uma das meninas teve escoriações no rosto e a outra, no braço esquerdo. Já o menino ficou com um pé e o rosto machucados. Os três rejeitaram atendimento médico.

No local, os três também foram orientados a fazer representação criminal para que o caso seja investigado. O motivo da discussão inicial não foi informado pela Polícia Militar.

A reportagem procurou a Polícia Civil para esclarecimentos sobre a investigação e aguarda retorno.

Conselho Tutelar acionado e medidas preventivas

Em contato com a reportagem, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informou que acompanha a situação e que “todas as providências necessárias estão sendo tomadas”. O Conselho Tutelar de BH foi acionado e o fato foi registrado em ata escolar.

A escola também conta com o apoio do Núcleo de Atendimento Educacional (NAE), que disponibiliza psicólogo e assistente social para intervenções psicossociais nas unidades da rede estadual.

Com o objetivo de prevenir situações como esta e orientar gestores e servidores, a SEE-MG implantou o Protocolo de Segurança Escolar, um conjunto de medidas voltadas à segurança nas instituições de ensino das redes estadual, municipal e privada.

Segundo a pasta, entre as ações previstas estão a identificação e autorização para entrada de visitantes, orientações para o manejo de conflitos e fortalecimento dos canais de comunicação com a PM.

