Foto: Reprodução | O homem explicou que está desempregado há seis meses, após sofrer um acidente.

Um pai de família, residente no bairro Pérola do Tapajós, em Itaituba, no Pará, fez um apelo pedindo ajuda para conseguir sapatos para seus filhos, que foram impedidos de entrar na escola por não estarem com calçados adequados. O homem explicou que está desempregado há seis meses, após sofrer um acidente. Sua esposa também está incapacitada devido a uma fratura na perna, o que impede o casal de trabalhar.

A família, que reside na quadra 28, lote 8, no Pérola do Tapajós, não recebe benefícios sociais e enfrenta dificuldades para suprir necessidades básicas. Além dos sapatos, o pai também pediu doações de bicicletas para ajudar no transporte das crianças.

Quem puder ajudar essa família pode entrar em contato pelo telefone 93 9228-8706 ou se dirigir ao endereço descrito no vídeo: quadra 28, lote 8, no bairro Pérola do Tapajós, em Itaituba.

Pai de família pede ajuda para comprar sapatos para os filhos após serem barrados na escola, em Itaituba (PA) Leia mais https://t.co/UkYYH3LGgx pic.twitter.com/OQo6RgVaow — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 6, 2025

Fonte: Itaituba Memes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/03/2025/17:16:48

