Pai de santo matou jovem e filho fora do casamento no RS por medo de traição vazar, diz polícia

Kauany Martins Kosmalski, de 18 anos, e o filho Miguel Martins Kosmalski, de 2 meses, foram encontrados mortos em Esteio — Foto: Arquivo pessoal

Homem teria usado sua influência para ter relações sexuais com vítima enquanto ela era menor de idade. Jovem engravidou, teve o filho e teria ameaçado falar o que tinha acontecido. Esposa do homem participou do crime, segundo a polícia

A Polícia Civil concluiu que as mortes de um bebê, da mãe da criança e de um adolescente em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foram motivadas pelo medo que o suspeito do crime, um pai de santo, tinha de perder a posição de líder religioso caso a traição vazasse. Além disso, por ciúmes, a esposa dele também teve envolvimento no crime, diz a polícia.

As vítimas são Kauany Martins Kosmalski, de 18 anos; Miguel Martins Kosmalski, filho dela com o pai de santo, com 2 meses de idade; e Ariel Silva da Rosa, de 16 anos, amigo dela. Kauany teria ameaçado contar sobre o bebê para a esposa do pai de santo.

O pai de santo é Jocemar Antunes de Almeida e a esposa dele é Belisia de Fátima da Silva, de acordo com a Polícia Civil. Ele assassinou o adolescente a facadas, segundo a Polícia.

Já Belisia, aponta a investigação, matou Kauany, também a facadas. Ainda não está claro como o bebê foi morto – o corpo foi encontrado em um cobertor sobre o corpo da mãe. Análise do Instituto-Geral de Perícias (IGP) deve confirmar a causa da morte.

Jocemar está preso preventivamente. Belisia está detida sob custódia na delegacia de Esteio. Os dois devem responder por feminicídio triplamente qualificado (na presença do filho, de maneira cruel, com traição de confiança e emboscada), homicídio quadruplamente qualificado e corrupção de menores. O pai de santo deve responder ainda por violação sexual mediante fraude. Segundo a polícia, os dois ainda não têm defesa constituída.

“A mulher, quando ainda tinha 17 anos, era fiel da religião e foi abduzida, em razão da religião, a ter relações sexuais com ele”, explica a delegada Marcela Smolenaars, responsável pela investigação.

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos por envolvimento no crime. Eles teriam sido influenciados pelo pai de santo a ajudar a ocultar os corpos das vítimas.

“Eles sequer conseguem entender que o que fizeram é errado devido à influência do pai de santo, líder da religião que eles participavam”, conta a delegada Marcela.

O crime

O crime aconteceu no domingo (20) e os corpos das três vítimas foram localizados dentro de uma vala coberta por pedaços de madeira na terça-feira (22).

A tia de Kauany procurou a polícia após notar o desaparecimento no domingo (20). Policiais foram até a casa do pai de santo na terça-feira, que aparentou nervosismo e confessou o crime – mas disse que ele tinha sido o responsável pelos assassinatos e que os adolescentes tinham ajudado a ocultar os corpos, inocentando a esposa.

Foi ele que levou a equipe policial até onde os corpos das vítimas foram escondidos. Ele foi preso em flagrante e os adolescentes foram apreendidos.

Ele contou aos policiais que Kauany e Ariel foram mortos a facadas em um ponto de encontro marcado com as vítimas e, depois, os corpos foram colocados em um carro para, finalmente, serem escondidos na vala.

No entanto, na noite de terça-feira, a casa da esposa do pai de santo foi incendiada. Segundo a polícia, veio a público que o bebê morto era fruto da relação entre o pai de santo e Kauany. A mulher, com medo, procurou uma delegacia de polícia e acabou confessando envolvimento no crime.

Fonte: Vítor Rosa, João Pedro Lamas, g1 RS e RBS TV e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2025/16:26:37

