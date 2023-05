Pai e dois filhos morrem em acidente na BR-163

Motocicleta onde estavam as vítimas foi arrastada por uma carreta e na sequência pegou fogo – (Foto:Reprodução /IDEST)

Ele trabalhava numa escola em São Gabriel do Oeste e os dois filhos eram estudantes da Apae daquela cidade desde bebês

Um homem de 38 anos, identificado na manhã desta quarta-feira (17) como Alcimar de Oliveira Ferreira, e os dois filhos, identificados como Sarah Letícia , de 12 anos, e Joaquim Alcides Sabino Ferreira, de 6 anos, morreram vítimas de um acidente registrado no começo da tarde de ontem em São Gabriel do Oeste.

A tragédia aconteceu na BR-163 e os três estavam numa motocicleta, que foi atingida por uma carreta que transportava óleo vegetal. De acordo com informalções do site Idest, imagens do circuito de segurança da CCR-MS Via revelam que o motocicilista invadiu repentinamente a pista pela qual transitava a carreta e a moto foi atingida frontalmente pelo veículo de carga. O caminhoneiro parou no local e declarou que não teve tempo de frear ou para tentar desviar da moto.

Ainda de acordo com o site, Sarah e Joaquim eram alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de São Gabriel do Oeste desde quando eram bebês. Em nota, a Apae lamentou a tragédia expressou imenso pesar e pediu força divina para a mãe das crianças e para todos os envolvidos nesse momento difícil.

Alcimar, o piloto da moto, era funcionárior público na Escola Ênio Carlos Bortolini. A direção da escola também divulgou nota de pesar: “neste momento de tristeza e irreparável perda, nos solidarizamos e estendemos nossas mais sinceras condolências aos familiares, parentes e amigos, desejando força e conforto diante dessa dolorosa situação. Que encontrem apoio e consolo na memória e no legado deixados por Alcimar, Sara e Joaquim. Estamos unidos em pensamentos e sentimentos nesse momento difícil”.

Os três tiveram morte instantânea e os corpos ficaram parcialmente dilacerados no meio da rodovia e por causa da gravidade dos ferimentos a perícia teve dificuldades para identificar as vítimas. Inicialmente foi divulgada a informação de que os mortos seriam um casal de adultos e uma criança. Mas, depois a polícia informou a identidade dos envolvidos.

A motociclita foi arrastada por cerca de 20 metros e na sequência pegou fogo, que também atingiu a parte frontal da carreta.

Fonte Correio do Estado/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 18/05/2023/05:49:49

