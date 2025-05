Pai e filho de 4 anos são brutalmente espancados no Distrito de Curuai, em Santarém (PA)

Foto: Reprodução | Um caso de extrema violência vem revoltando moradores da Comunidade Paysandu no Distrito de Curai, região do Lago Grande, em Santarém. Na noite de domingo (11), pai e o filho de apenas 4 anos foram brutalmente espancados por um grupo formado por cerca de 5 a 6 (seis) homens.

De acordo com a vítima, Júnior Sousa dos Santos, 26 anos, as agressões foram encomendadas pela ex-companheira, Raniery de Sousa, que também é mãe da criança, durante uma festa em comemoração ao Dia das Mães.

Um familiar informou à nossa reportagem que Júnior Sousa estava retornando do banheiro quando foi abordado por ela e o grupo de agressores. Horas antes das agressões já tinha sido abordado em um bar por homens que perguntaram o que ele ainda tinha com Raniery.

Durante o espancamento, a suspeita jogou o próprio filho para cima do pai e ordenou que matassem os dois.

“Ela pegou uma ripa pra me cacetar. Eu bati nos meninos que estavam lá, era um monte, eu não dei conta. Foi que caí, me chutavam, me arrastavam na terra, acho que eles viram [pensaram] que eu estava morto, me deixaram lá e ele ficou [o filho]”, disse Júnior Sousa.

O casal já está separado há anos. Inclusive, familiares contaram também que já houve outra situação que ela tentou matar o ex-companheiro. Agora a família pede justiça e cobra providências das autoridades competentes.

O caso já é acompanhado pelo Conselho Tutelar, que neste primeiro momento aguarda um relatório de atendimento da criança na Unidade de Saúde da comunidade. A documentação é necessária para o andamento da apuração.

Atualmente, pai e filho estão com quadro clínico considerado estável, embora as diversas escoriações pelo corpo.

A Polícia Civil deve investigar o crime.

