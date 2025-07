Pai e filho matam homem dentro um frigorífico na zona rural de Uruará

(Foto: Reprodução) – Osvaldo José Vidal mais conhecido como vidal é o nome da vítima.

Um homem foi morto a facadas e tiros dentro de um frigorífico na zona rural de Uruará, no sudoeste do Pará. Segundo testemunhas pai e filho são apontados como os autores do crime.

Osvaldo José Vidal mais conhecido como vidal é o nome da vítima. O crime aconteceu dentro de um frigorífico na área rural de Uruará, no sudoeste do Pará. Atualmente ele era o dono do empreendimento e fazia negócios comprando gado de criadores da região.

Segundo a polícia, os autores do assassinato seriam pai e filho. Vidal estaria devendo cerca de R$ 70 mil reais para um fazendeiro referente á compra de bovinos. Revoltado com a dívida, o principal suspeito foi até o frigorífico e teria contado com a ajuda do filho.

Vidal levou uma facada no abdómen quando estava no escritório, ele ainda tentou escapar, mas foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Osvaldo não resistiu aos ferimentos.

Os suspeitos fugiram em uma caminhonete. O filho da vítima presenciou toda a cena do crime. Abalados, os funcionários acionaram a polícia que ainda fez dilgências, mas nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil investiga o caso e tenta localizar os suspeitos. Qualquer informação pode ser repassada ao 181.

