Pai e filho morrem em grave acidente na BR-163, em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Um grave acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (23), por volta das 3h, no Km 1000 da BR-163, próximo à comunidade Vila Isol, em Novo Progresso, resultou na morte de pai e filho de apenas 6 anos. As vítimas foram identificadas como Alaucy Pereira Oliveira e o filho Murilo Batista Oliveira, de apenas 6 anos.

De acordo com informações da Polícia Civil, o acidente envolveu uma Toyota Hilux branca e um Chevrolet Onix Plus preto, que colidiram frontalmente. O impacto foi tão forte que pai e filho, que estavam no Onix, morreram ainda no local.

Outras duas ocupantes do carro, identificadas como Patrícia Batista de Oliveira de sua filha, Paola Batista de Oliveira, de apenas 11 anos foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal de Novo Progresso, onde permanecem internadas. A família é de Sinop (MT).

Os ocupantes da caminhonete Hilux foram encaminhados para o distrito de Castelo dos Sonhos, mas o estado de saúde deles ainda não foi informado. A concessionária Via Brasil prestou socorro às vítimas e realizou a desobstrução da pista.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2025/10:37:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...