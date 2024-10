Pai e filho são abordados levando 37,5 mil dólares nas cuecas e nos bolsos em rodovia no RS, diz PRF

Dólares são apreendidos nas cuecas de pai e filho | Foto: Divulgação/PRF

Ação ocorreu em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Como dupla não conseguiu comprovar origem do dinheiro, quantia foi apreendida. Pai e filho vão responder, em liberdade, por crime financeiro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quinta-feira (17), 37,5 mil dólares transportados por pai e filho na BR-158, em Santana do Livramento, município do Rio Grande do Sul na fronteira com o Uruguai. De acordo com os agentes, as cédulas estavam escondidas nas cuecas do pai e nos bolsos do filho.

A abordagem ocorreu durante a manhã. Os policiais pararam um veículo com placas de Palmitos (SC), onde estavam os homens.

Durante a revista, os agentes encontraram 17,5 mil dólares nas cuecas do pai e 20 mil dólares nos bolsos do filho. Na conversão, a quantia equivale a cerca de R$ 227 mil.

Os homens não conseguiram comprovar a origem do dinheiro. Por isso, os dólares foram apreendidos. Pai e filho foram autuados e liberados. Eles vão responder, em liberdade, por crime financeiro.

Segundo a PRF, ambos são naturais de Frederico Westphalen, no Norte do RS. O pai, de 52 anos, não tinha antecedentes policiais. Já o filho, de 29 anos, tinha passagem na polícia por contrabando. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

Fonte: g1 RS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2024/07:25:27

