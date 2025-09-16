Pai e filho são esfaqueados em bar de Novo Progresso

Uma ocorrência de lesão corporal grave deixou pai e filho feridos na tarde desta segunda-feira(15), em Novo Progresso. Por volta das 18h10, a GUPM foi acionada via central da Polícia Militar após denúncias de dois esfaqueamentos em um bar, no bairro Nego do Bento 4.

No local, os policiais encontraram as vítimas M.d. S. M. e M. P. d. S. M., pai e filho, conscientes, porém apresentando significativa perda de sangue. Testemunhas relataram que o suspeito, identificado como Geovane, teria desferido golpes de canivete contra ambos durante uma discussão ainda não esclarecida.

O SAMU foi acionado imediatamente e prestou os primeiros socorros no local antes de encaminhar os feridos a um hospital da região. De acordo com os atendentes, ambos necessitam de acompanhamento médico devido à gravidade dos cortes, mas seguem estáveis dentro da gravidade.

Após o crime, Geovane fugiu do local e não foi localizado durante as buscas realizadas pela Polícia Militar nas imediações. O caso segue sob investigação, e a PM solicita à população que colabore com informações que possam levar à prisão do suspeito.

Moradores da região relataram ter ouvido gritos e viram o acusado se afastando rapidamente do bar, aumentando a preocupação da comunidade com a segurança local. Autoridades reforçam que qualquer denúncia pode ser feita de forma anônima, contribuindo para a captura do suspeito.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ASCOM PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/10:47:27

