Pai e filho são executados em assentamento no sudeste do Pará

Pai e filho são executados em assentamento rural no Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Criminosos invadiram a casa das vítimas que fica a 70 km do centro de Marabá.

Pai e filho são assassinados em assentamento em Marabá, no sudeste do Pará

A Polícia investiga o assassinato de pai e filho no assentamento Cosepa, na zona rural de Marabá, no sudeste do estado. Raimundo Batista Costa, 51, e Lucas Silva Costa, 24, foram mortos dentro da própria casa, a 70 km do centro da cidade.

Segundo as investigações, os criminosos chegaram em uma caminhonete prata e invadiram a residência na noite de quinta-feira (27).

A motivação do crime ainda está sob apuração. No entanto a Divisão de Homicídios, responsável pelo caso, suspeita de conflito agrário.

O delegado Ivan Pinto disse que a ação dos assassinos foi diferente do convencional. “Eles conversaram com o pai perguntando pelo filho, que tentou fugir, mas foi atingido por sete tiros. Então eles retornaram para matar o pai, testemunha ocular do crime”, explicou.

Segundo testemunhas, os criminosos fugiram em uma estrada de terra que leva até São Domingos do Araguaia.

A Polícia disse que a caminhonete usada no crime ficou rondando a área durante dois dias, o que pode facilitar o reconhecimento dos assassinos. Informações sobre o caso podem ser passadas à Polícia pelo Disque Denúncia 181.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...