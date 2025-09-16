Pai e filho são mortos a tiros, em Alenquer (PA)

Dois homens, identificados como Rogério e Messias, pai e filho, foram mortos a tiros — Foto: Redes Sociais/ Divulgação

Dois homens, identificados como Rogério e Messias, pai e filho, foram mortos a tiros na manhã desta segunda-feira (15) em Alenquer, oeste do Pará. Eles estavam em uma carroça quando foram surpreendidos por criminosos em uma motocicleta.

De acordo com a Polícia Militar, os disparos atingiram Rogério na cabeça e Messias no rosto. Rogério morreu ainda no local, já o pai dele foi encaminhado ao hospital municipal Santo Antonio e morreu após dar entrada na unidade.

As primeiras informações levantadas pela polícia indicam que, no último sábado (13), teria ocorrido uma confusão envolvendo as vítimas e outras pessoas, em que houve até troca de agressões com garrafas. A suspeita é de que o duplo homicídio tenha ligação com essa briga.

O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar os autores dos disparos e confirmar a motivação do crime.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/15:39:41

