Pai e filho são mortos dentro de casa durante assalto no Pará

Foto: Reprodução | O autor do crime de latrocínio (roubo seguido de morte), um homem identificado pelo polícia como João Paulo Magalhães de Souza, foi preso.

Foi preso em flagrante pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte), um homem identificado pelo polícia como João Paulo Magalhães de Souza. O caso aconteceu em Goianésia do Pará, na noite do sábado (12), e causou a morte de um pai e filho, além de deixar uma mulher ferida. Segundo informações da polícia, Edicarlos Borba Pereira e sua família foram surpreendidos dentro de casa por dois homens armados, que invadiram a residência com o objetivo de roubar joias.

Durante o roubo, Edicarlos reagiu e atirou contra João Paulo. Em resposta, o outro suspeito, identificado como “Gordinho” efetuou disparos contra o morador, sua esposa, Alessandra Ribeiro Pereira, e o filho do casal, Paulo Wesley Pereira Lopes. Antes de fugir, a dupla levou três aparelhos celulares e uma caixa de som da residência.

Wesley, o filho do casal, chegou a ser socorrido, mas morreu após dar entrada no Hospital Municipal de Goianésia. Edicarlos também morreu com os ferimentos dos disparos de arma de fogo. Os corpos de pai e filho foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.

Alessandra foi a única sobrevivente. Ela sofreu um tiro na perna, mas foi encaminhada ao hospital. Agentes da polícia conseguiram prender João Paulo, que foi encontrado ferido a cerca de 20 quilômetros da cidade de Tailândia. Durante o depoimento, ele apontou que o seu comparsa “Gordinho”, teria planejado o crime. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso e continua as diligências para localizar o segundo envolvido.

O Liberal

Fonte: O Liberal / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/04/2025/09:55:39

