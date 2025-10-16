Pai é morto com golpes de facão pelos próprios filhos no Oeste de SC

Os filhos foram presos em Águas de Chapecó com a arma do crime.

Um homem de 45 anos foi morto após uma briga com os próprios filhos de 19 e 20 anos, na noite desta quarta-feira (15), na comunidade de Linha Dom Carlos, interior de Passos Maia, no Oeste de Santa Catarina.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 18h27. A vítima chegou a ser levada para a unidade de saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o crime, os dois filhos fugiram em um veículo Ecosport preto, com placas de Frederico Westphalen (RS), cidade onde residem. As informações sobre o carro foram repassadas às equipes da região, e os suspeitos foram localizados e abordados em Águas de Chapecó.

Com eles, os policiais encontraram a arma usada no homicídio, um facão. Ambos foram detidos e encaminhados, junto com o objeto apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Chapecó, onde o caso segue sendo investigado.

