Pai é preso suspeito de estuprar três filhos no Pará

A prisão foi efetuada pela Polícia Civil e o suspeito segue à disposição da Justiça.

A PCPA, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Ananindeua, vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva, nesta sexta-feira (8), contra um suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável no município de Ananindeua.

Durante as diligências, foi apontado que o suspeito cometia os abusos contra os três filhos de sua ex-companheira desde o ano de 2020. As crianças, uma menina de 13 anos, um menino de 12 e outro e 8, relataram em escuta especializada os atos libidinosos cometidos pelo homem.

As investigações no caso decorrem desde 2024, quando a ex-companheira do sujeito relatou pela primeira vez o crime cometido pelo homem. O sujeito foi preso e se encontra à disposição do Poder Judiciário.

