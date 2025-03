Pai é preso suspeito de estupro após escola denunciar indícios de violência sexual contra adolescente em MT

Foto: Ilustrativa | Preso em flagrante, o homem de 44 anos é investigado por estupro de vulnerável.

O pai de uma adolescente de 15 anos foi preso, nessa segunda-feira (17), suspeito de estuprar a própria filha adolescente, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, o homem de 44 anos será investigado pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Jéssica Assis, o crime foi descoberto após uma notificação compulsória – procedimento legal que obriga profissionais de saúde e instituições, tanto públicas quanto privadas, a informarem imediatamente às autoridades competentes qualquer suspeita ou confirmação de violência sexual contra crianças, adolescentes ou mulheres.

A escola chamou a polícia depois que a vítima relatou que o pai entrou no quarto dela e a estuprou.

Na ocasião, para justificar o abuso, segundo informações da polícia, ele teria mostrado pornografia à ela, dizendo que os pais poderiam fazer isso com as filhas, assim como mostrava os vídeos.

“Esse homem foi autuado em flagrante, representamos pela conversão pela prisão em flagrante para preventiva e pelo afastamento dos sigilos dos dados do celular que, que com certeza vai nos dar respostas mais contundentes para corroborar a palavra da vítima e permitir o cerceamento da liberdade desse agressor que cometeu um crime tão grave contra a própria filha”, contou.

De acordo com a delegada, a vítima será encaminhada para atendimento psicológico devido ao caso da agressão sexual.

À polícia, a vítima relatou que essa é foi a primeira vez que o pai a agrediu e cometeu o abuso. “Ela ficou em muito estado de choque, está muito abalada”, disse a delegada.

O suspeito foi preso em flagrante e será investigado pelo crime. À polícia, ele negou as acusações e alegou que a filha fez a denúncia por estar com raiva dele por um motivo que ele desconhece.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2025/08:30:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...