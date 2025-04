Pai estupra bebê recém-nascido até a morte por conta de choro: “Fiz de propósito”

Hugo Ferreira, de 37 anos, confessou ter atacado brutalmente sua filha recém-nascida (Foto: Reprodução/DailyMail)

O homem confessou ter abusado sexualmente da filha porque “decidiu dar a ela um motivo para chorar”

Segundo informações do DailyMail, Hugo Ferreira, de 37 anos, confessou ter atacado brutalmente sua filha recém-nascida, causando ferimentos fatais enquanto a mãe da criança estava ausente. Durante audiência no Tribunal Superior de Pretória, Ferreira chegou a ameaçar matar sua esposa caso não fosse mantido preso.

O incidente ocorreu em 8 de junho de 2023, quando Maureen Brand, mãe da criança, saiu para vender roupas e comprar fraldas, deixando temporariamente a bebê aos cuidados do pai. Ao retornar, Brand encontrou a filha com graves ferimentos, resultantes de agressões físicas e sexuais.

A recém-nascida foi imediatamente levada ao hospital, mas não resistiu ao traumatismo craniano e faleceu no dia seguinte.

Pai contou detalhes da agressão ao bebê em depoimento

Em seu depoimento, Ferreira revelou detalhes perturbadores sobre suas motivações. Ele alegou estar frustrado porque Brand prometeu voltar em cinco minutos, mas demorou mais tempo. Quando a bebê começou a chorar, sua irritação se transformou em violência.

“Agarrei a bebê com força pela nuca e bati em suas nádegas repetidamente”, admitiu em seu depoimento. “No processo, empurrei a cabeça dela contra a superfície na qual eu estava trabalhando.”

O acusado reconheceu a gravidade de seus atos: “Eu aceito que foi um ataque cruel e macabro, especialmente contra um bebê tão jovem. A ação foi claramente ilegal e eu a fiz de propósito.”

Ferreira também confessou ter abusado sexualmente da filha porque “decidiu dar a ela um motivo para chorar”, e tentou ocultar os ferimentos da mãe.

Pai tentou esconder bebê da mãe

“Quando a mãe dela voltou, percebi que ela perceberia que algo estava errado. Eu mantive o bebê longe dela até mais tarde naquele dia. Fiz isso porque percebi que o bebê estava seriamente ferido.”

Embora tenha mencionado estar sob efeito de metanfetamina no momento do crime, Ferreira admitiu que a droga não comprometeu sua capacidade de discernimento a ponto de isentá-lo de responsabilidade.

O crime ocorreu em Welverdiend, região a oeste de Joanesburgo.

Fonte: DailyMail e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/04/2025/16:11:08

