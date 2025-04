Pai, mãe e filhos: vítimas de acidente entre carro e carreta no MT são identificadas

Acidente entre carro e carreta deixa 5 mortos na BR-163 — Foto: Divulgação

No carro, estavam duas famílias, que morreram na hora. Já os ocupantes da carreta saíram ilesos.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) identificadas as cinco pessoas que morreram após uma batida entre um carro e uma carreta, entre os municípios de Matupá e Guarantã do Norte, a 696 km e 721 km de Cuiabá, respectivamente, nesta segunda-feira (14). No carro, estavam duas famílias (veja abaixo quem são).

As vítimas foram identificadas como:

Adilson Dias de Souza, de 63 anos (pai de Agilson);

Agilson Vieira de Souza, de 37 anos (filho de Adilson);

Eliane Aparecida dos Santos, de 53 anos (mãe de Moisés);

Moisés Aparecido dos Santos, de 31 anos (filho de Eliane);

Viviane Rodrigues dos Santos, de 45 anos.

De acordo com a perícia, Adilson era natural de Mantena (MG), Eliane era de Catanduvas (PR) e Viviane era de Esperantinópolis (MA). Já Agilson e Moisés eram mato-grossenses e nasceram nas cidades de Guarantã do Norte e Matupá, respectivamente.

Entenda o caso

Nesta segunda, as cinco vítimas estavam em um carro de passeio quando se envolverem em um acidente de trânsito na BR-163.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os cinco ocupantes do carro morreram ainda no local do acidente. Além do motorista, havia mais uma pessoa no caminhão. Ambos saíram ilesos.

As causas do acidente são investigadas.

