Pai que atirou no próprio filho em Itaituba vem a público e apresenta sua versão do caso: “Já peguei sete pisa”

Foto: Reprodução | Antônio Alves de Sousa relata que já sofreu agressões e que o filho estaria embriagado no dia do ocorrido

Após a repercussão do episódio ocorrido na noite de segunda-feira (15), em que um homem atirou contra o próprio filho durante um desentendimento na 3ª Rua Cidade Alta, bairro Jardim das Araras, em Itaituba, sudoeste do Pará, o pai, identificado como Antônio Alves de Sousa, decidiu vir a público relatar sua versão dos fatos.

Segundo Antônio, o conflito foi consequência de uma relação marcada por episódios de agressões. Ele afirmou que já teria sido agredido pelo filho em outras ocasiões e que, no dia do disparo, o jovem estaria sob efeito de bebida alcoólica após ingerir álcool durante todo o dia. O pai relatou ainda que, ao chegar em seu bar, o filho teria jogado uma cadeira contra ele, momento em que, em meio ao confronto, utilizou um rifle calibre .44 e efetuou o disparo.

Antônio também alegou que, além de agressões físicas, já foi ameaçado de morte pelo filho, inclusive durante depoimento na delegacia. Ele acrescentou que o jovem teria histórico de violência contra outras pessoas e que esse comportamento agressivo aconteceria desde os 14 anos de idade. Segundo o relato, o pai afirmou ter fornecido diversos bens ao filho, como carro e motocicleta, mas que não sabe mais como lidar com a situação.

Na noite do ocorrido, mesmo ferido, o jovem de 28 anos conseguiu conduzir uma motocicleta até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em busca de atendimento médico. Já o pai abandonou a arma no local e deixou a cena em uma caminhonete. Ele declarou ainda que se sente pressionado a deixar a cidade por medo do próprio filho.

