Pai se sente “desrespeitado” pela esposa e afoga filho em balde como “lição”

Bebê de 3 meses morreu asfixiado ao aspirar 100 ml de detergente. (Foto: Divulgação/Lafayette Police Department)

Filho do casal tinha apenas três meses e foi afogado em um balde cheio de detergente.

Um pai, de 29 anos, afogou o filho, de três meses, em um balde cheio de detergente, após se sentir “desrespeitado” pela esposa. Eliasard Moneus disse que o crime serviu de “lição” para a companheira, que ainda teria sido agredida diversas vezes com uma barra de ferro e sofreu uma fratura no crânio.

Um pai, de 29 anos, afogou o filho, de três meses, em um balde cheio de detergente, após se sentir “desrespeitado” pela esposa. Eliasard Moneus disse que o crime serviu de “lição” para a companheira, que ainda teria sido agredida diversas vezes com uma barra de ferro e sofreu uma fratura no crânio.

Filho morto afogado em balde pelo pai

Bebê de 3 meses morreu asfixiado ao aspirar 100 ml de detergente. (Foto: Divulgação/Lafayette Police Department)

O caso foi registrado em agosto de 2024 em Lafayette, Indiana, nos Estados Unidos. O pai foi condenado na última terça-feira (1º) a 92 anos de prisão pelos crimes de homicídio contra o filho e tentativa de homicídio contra a esposa.

O crime começou quando o homem agrediu a esposa com a barra de ferro, deixando ela em estado grave na residência da família. O pai então fugiu com o filho, mas foi localizado pelas autoridades policiais um dia depois, com o corpo do bebê.

O pai teria enchido um balde com detergente e afogado o filho na substância. A autópsia mostrou que o bebê morreu por asfixia, tendo engolido 100 ml do produto durante o afogamento.

Segundo o portal Mirror, a promotora adjunta do Condado de Tippecanoe, Elyse Madigan, disse que o pai queria passar uma mensagem a todas as mulheres sobre a importância do “respeito aos homens” com o crime.

“O réu queria ensinar a Edlie (esposa) e às mulheres uma lição. Você não pode desrespeitar um homem. O réu disse repetidamente que não se importava com as consequências. Ele não podia viver sem ensinar uma lição a Edlie, e não se importava se passasse o resto da vida na prisão, que é exatamente onde ele pertence”, disse Madigan.

Fonte: Portal Mirror e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2025/13:14:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...