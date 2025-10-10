Painel “Avança Tapajós em Foco” destaca inovação, liderança e desenvolvimento regional

Entre os palestrantes estiveram Dirck Roberto, Juliano Simionato e Ayrton Gustavo, integrantes do grupo de líderes do Movimento Avança Tapajós. – (Foto>Reprodução)

No dia 1º de outubro, o auditório da WNP foi palco do 1º Painel Avança Tapajós em Foco, uma iniciativa do Progresso em Foco, em parceria com o SEBRAE. O evento reuniu cerca de 100 convidados e apresentou temas estratégicos voltados ao desenvolvimento sustentável e à valorização do território tapajônico.

Entre os assuntos abordados estiveram a Rota Turística Tapajônica, a Capacitação de Líderes e Gestores Públicos e o Fortalecimento dos Produtos da Floresta, com destaque para o Polo Moveleiro e a criação da primeira linha de móveis do Tapajós, produzida com madeiras provenientes de projetos de manejo sustentável da região.

Durante o painel, foi apresentada uma linha do tempo do Movimento Avança Tapajós, que nasceu em 2018 a partir de uma parceria entre o SEBRAE e o Consórcio Tapajós, por meio do Programa LIDER. Essa iniciativa resultou na construção de um plano de desenvolvimento regional, posteriormente revisado e ampliado em 2023 com o Programa Territórios Empreendedores, estabelecendo metas de crescimento até 2040.

O objetivo do encontro foi compartilhar as ações em andamento e apresentar as oportunidades que emergem das articulações do movimento, fortalecendo a integração entre os diversos setores da sociedade tapajônica.

Entre os palestrantes estiveram Dirck Roberto, Juliano Simionato e Ayrton Gustavo, integrantes do grupo de líderes do Movimento Avança Tapajós.

Na parte final do evento, o coordenador do movimento e secretário executivo do Consórcio Tapajós, Neri Prazeres, anunciou uma nova conquista para o empreendedorismo regional: a criação do Selo Regional do Tapajós, que promete valorizar a identidade e a qualidade dos produtos locais.

Entre os convidados, o secretário de Governo do Tapajós, Aldo Júnior, destacou a importância da iniciativa, parabenizando o movimento Avança Tapajós pela visão de futuro e pelo compromisso com o desenvolvimento integrado da região.

